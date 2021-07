England - Dänemark

60.000 Fans werden am Mittwoch (21 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) das Londoner Wembley-Stadion in einen Hexenkessel verwandeln und versuchen, ihre englische Nationalmannschaft in das erste Finale bei einem großen Fußballturnier seit 1966 zu hieven. Damals holten die "Three Lions" mit einem 4:2-Sieg nach Verlängerung über Deutschland den WM-Titel. 55 Jahre später ist die Sehnsucht nach dem zweiten Coup enorm, mit Dänemark stellt sich in der EURO-Vorschlussrunde aber ein harter Brocken in den Weg.

Das Team von Kasper Hjulmand – Nummer 10 der FIFA-Weltrangliste – hat sich aus dem Tal der Tränen in einen Rausch gesteigert, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Von 0 auf 100 sozusagen. Nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im ersten Gruppenspiel gegen Finnland (0:1) war sogar ein EM-Ausstieg debattiert worden. In der Folge schweißte dieser tragische, aber zum Glück glimpflich verlaufene Zwischenfall die Truppe um Kapitän Simon Kjaer noch stärker zusammen. Die bedingungslose Unterstützung in der Heimat hat ungeahnte Kräfte freigemacht, jeder Einzelne geht über seine Grenzen hinaus.

Die Dänen haben das Glück förmlich erzwungen und als schlechtester Gruppenzweiter (mit nur drei Punkten) den vermeintlich leichteren Ast in der K.-o.-Phase "geerbt". Aber man muss sich auch erst einmal gegen Wales (4:0) und Tschechien (2:1) behaupten.

"Wir glauben an uns"

England ist ein anderes Kaliber, das dem Europameister von 1992 aber keine Angst einflößt. Die Skandinavier wissen, wie man im Wembley-Stadion gewinnt. Das jüngste Kräftemessen am 14. Oktober 2020 (in der Nations League) ging mit 1:0 an die Dänen, Goldtorschütze war damals Inter-Mailand-Legionär Christian Eriksen (35.), für den sie jetzt alles, was sie haben, auf dem Rasen lassen wollen.

Den Briten machte an besagtem Tag der frühe Ausschluss von Abwehrchef Harry Maguire (Gelb-Rot in der 32. Minute) einen Strich durch die Rechnung.

Der Manchester-United-Akteur verschwendet daran keine Gedanken mehr: "Wir sind auf den Augenblick fokussiert. Wir erwarten von uns, dass wir da rausgehen und Spiele gewinnen. Das ist unser Anspruch."

Für Maguire ist die Defensive das Prunkstück der "Three Lions". "Wir haben jetzt siebenmal in Folge zu null gespielt, das ist ein großes Plus. Diese unermüdliche Arbeit gegen den Ball macht uns stark, unser Selbstvertrauen ist groß."

Am Mittwoch werden die Karten aber neu gemischt, die offensiven Qualitäten der Dänen um den dreifachen Turniertorschützen Kasper Dolberg sind bekannt. "Wir sind ein bisschen leer, aber Wembley ist ein guter Platz für uns. Wir glauben an uns", sagte Coach Hjulmand nach den (Reise-)Strapazen im Viertelfinale. Nicht nur Tschechien, sondern auch die Hitze in Baku hat seinem Team alles abverlangt.

England hat auch zwei Akteure, die bei dieser EURO drei Bälle im gegnerischen Netz versenkt haben und sich deshalb noch Chancen auf den Titel des Schützenkönigs ausrechnen dürfen: Raheem Sterling und Harry Kane. Die Jagd auf Cristiano Ronaldo (36), der fünf Treffer und eine Vorlage zu Buche stehen hat, ist eröffnet. (alex)