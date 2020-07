Medizin-Fakultät: Aufnahmetests in Linz und Wels

Um das Ansteckungsrisiko für die insgesamt 17.599 Bewerber gering zu halten, wird das Aufnahmeverfahren diesmal an noch mehr Standorten abgehalten.

Bewerber für das Medizin-Studium in Linz werden aufgeteilt: Je 820 Personen werden im Designcenter Linz bzw. in der Messe Wels ihren Test schreiben. Wer in einer der beiden Städte wohnt, kann dort zum Test antreten, die übrigen Bewerber werden von einem Algorithmus nach Zufallsprinzip einem der beiden Orte zugewiesen. Das Sicherheitskonzept sieht streng geregelte Abläufe vor. Das Lüftungskonzept wurde angepasst, es gilt eine Verpflichtung zum Abstandhalten und zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz, der nur während des Tests abgenommen werden darf.

