Würde am Sonntag nur Oberösterreich wählen, wäre die Hochrechnung nicht erst um 17 Uhr, sondern schon um 16 Uhr fertig. Denn dann ist in allen Wahllokalen des Bundeslandes bereits Wahlschluss. In Linz sind die Wahllokale einheitlich von 7 bis 16 Uhr geöffnet, in Wels und Steyr von 8 bis 16 Uhr. Außerhalb der Städte variieren die Öffnungszeiten stark, sowohl was Beginn, als auch Wahlschluss betrifft. In Moosdorf (Bezirk Braunau) gilt es schnell sein, im zweiten Sprengel Hackenbuch kann nur