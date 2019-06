Rektor Lukas schlägt fünf neue Vizerektoren für die JKU vor

Die zweite Führungsebene der Linzer Kepler-Universität (JKU) wird völlig neu aufgestellt. Rektor Meinhard Lukas soll sich mittlerweile für fünf neue Vizerektoren entschieden haben, wie nun durchgesickert ist. Seinen Vorschlag wird Lukas dem Uni-Senat und dem Uni-Rat unterbreiten. Der Senat wird sich am 4. Juli damit beschäftigen und eine Stellungnahme abgeben. Die endgültige Entscheidung liegt beim Rat unter dem Vorsitz von Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor Heinrich Schaller, in dessen Sitzung am 8. Juli gewählt wird.

Dem Vernehmen nach soll Christiane Tusek neue Vizerektorin für Finanzen werden. Sie leitet derzeit das Rechnungswesen der Firmengruppe von Hans Neunteufel, zu der die Beteiligung am Baumaschinenhersteller Wacker Neuson gehört. Tusek würde damit an der JKU Barbara Romauer nachfolgen.

Stefan Koch dürfte Vizerektor für Lehre werden. Lukas hatte ihn vor drei Jahren von einer Elite-Universität in Istanbul nach Linz geholt. Koch ist Professor für Wirtschaftsinformatik und leitet in diesem Bereich ein Institut an der Kepler-Uni. Auch war er zuletzt federführend am Aufbau der neuen JKU Business School beteiligt. Er folgt im Management der Universität Andreas Janko nach.

Neue Vizerektorin für Medizin soll, wie von den OÖNachrichten bereits berichtet, Elgin Drda werden. Sie ist derzeit noch kaufmännische Geschäftsführerin des Kepler-Uniklinikums (KUK). Im Medizin-Vizerektorat soll es ein Dreier-Team geben – mit Drda und zwei Medizinern, nämlich Franz Fellner als Studiendekan und Andreas Gruber als Forschungsdekan. Drda löst als Vizerektorin Andrea Olschewski ab.

Auch eine aus Italien stammende Professorin steht offenbar auf der Wunschliste von Lukas. Alberta Bonanni soll Vizerektorin für Forschung werden. Sie gilt als Spitzen-Physikerin und als eine der anerkanntesten Forscherinnen der Linzer Universität. Falls sie vom Rat gewählt wird, folgt Bonanni Alexander Egyed nach.

Laut OÖNachrichten-Informationen will der Rektor außerdem ein neues Vizerektorat einrichten – für Innovation, Digitalisierung und Internationales. Dafür vorgesehen ist Christopher Lindinger, derzeit Forschungsdirektor bei der Linzer Innovationsschmiede „Ars Electronica Center Futurelab“. Lindinger hat sich zuletzt etwa mit der Entwicklung von Drohnen und autonomem Fahren beschäftigt und Konzepte für große Unternehmen erarbeitet.

Die neuen Vizerektoren werden für die Periode von Oktober 2019 bis September 2023 bestellt. Lukas wurde schon voriges Jahr für diese Periode wiedergewählt.

