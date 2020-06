ORF-Pressestunde - "Luder"-Sager - Platter zu Geisler: "Rücktritt ist nicht angedacht"

Personelle Konsequenzen in Hinblick auf das Coronamanagement des Landes und der Vorgänge in Ischgl wird es aus Sicht Platters vorerst auch nicht geben. Man wolle zunächst den im Oktober erwarteten Kommissionsbericht abwarten. Dies gelte auch für ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Er, Platter, brauche zurzeit erfahrene Leute, um das Land wieder in Schwung zu bringen.