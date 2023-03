SP-Mitgliederbefragung von 24. April bis 10. Mai

Sie soll vom Tag nach der Salzburger Landtagswahl, also Montag, 24. April, bis 10. Mai laufen. Für den 3. Juni ist dann ein Sonderparteitag vorgesehen. Auch zusätzliche Bewerber können noch ins Rennen gehen, müssen allerdings bis Freitag ihre Kandidatur bekannt geben. Nur eine Parteifunktion ist Voraussetzung für eine Kandidatur.

Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Bewerber, wie Schriftführerin Selma Yildirim mitteilte. Fix ist, dass sich Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil um den Vorsitz bewerben werden. Diese Woche hatte auch noch der SP-Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall angekündigt, antreten zu wollen.

Der Stichtag wurde mit kommendem Freitag festgelegt. Wer bis dahin ordentliches Mitglied ist, ist wahlbeteiligt. Abgestimmt wird elektronisch oder alternativ per Brief. Abgewickelt wird der Prozess von der Wahlkommission mit Begleitung eines Notars. Am Montag sollen ein weiteres Präsidium und in letzter Konsequenz der Vorstand das Prozedere abschließen.

