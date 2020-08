Pompeo kommt nächsten Freitag nach Österreich

In Wien wird er Kanzler Sebastian Kurz, Außenminister Alexander Schallenberg und Finanzminister Gernot Blümel (alle VP) treffen. Die Einladung nach Wien "zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft" sei bei einem Telefonat Schallenbergs mit seinem Amtskollegen im Juni ausgesprochen worden, teilte das Außenministerium mit.

Kurz und Schallenberg hätten Anfang März nach Washington reisen sollen, dort wäre auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf dem Programm gestanden. Der zweite Besuch des Kanzlers im Weißen Haus wurde aber von Trump aufgrund der Corona-Situation verschoben.

Vor seinem Wien-Besuch trifft Pompeo am Dienstag den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis sowie den tschechischen Außenminister Tomas Petricek in Prag. Im Rahmen seiner Europa-Reise will Pompeo auch Polen und Slowenien besuchen.