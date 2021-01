Plagiatsvorwürfe brachten die Pannenministerin zu Fall

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) bemühte sich gestern noch einmal um freundliche Worte für die zurückgetretene Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP). Sie habe stets ihr Bestes gegeben, er respektiere ihre Entscheidung, das Amt niederzulegen.

Mit Bekanntwerden der Vorwürfe, wonach sie nicht nur große Teile ihrer Diplomarbeit, sondern auch ihrer Dissertation abgeschrieben habe, war klar, dass die 37-Jährige nicht zu halten sein wird. Es waren zu viele haarsträubende Fehler in den wissenschaftlichen Texten zu finden. "Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns", stand in ihrer Dissertation, die sie an der Technischen Universität in Bratislava im August – bereits als Ministerin – "verteidigt" hatte. Laut dem Plagiats-Experten Stefan Weber besteht der Text zu mehr als einem Fünftel aus abgeschriebenen Passagen. Der akademische Grad kann ihr laut slowakischem Recht nicht mehr aberkannt werden.

Sie habe ihre Dissertation sowie ihre ebenfalls unter Plagiatsverdacht stehende Diplomarbeit an der FH Wiener Neustadt "nach bestem Wissen und Gewissen" verfasst, versicherte Aschbacher am Samstag. Da sich die Anfeindungen nicht nur auf sie, sondern auch auf ihre Kinder in einer "unerträglichen Wucht entladen", werde sie aber ihr Amt zurücklegen. Selbst in der Pressemeldung passierte noch ein Patzer: Sie beklagte die Vorverurteilung durch die "politischen Mitstreiter" statt Mitbewerber.

Wobei wohl auch ihre politischen Mitstreiter ihren Abgang beschleunigten. Es waren Kurz und sein Kabinettschef Bernhard Bonelli, die Aschbacher bereits aus ihrer Zeit bei der Schülerunion kannten und als Ministerin in die Spitzenpolitik holten. Schon zuvor hatte die Steirerin, die aus einem VP-Elternhaus kommt, bei den VP-Ministern Maria Fekter (Finanzen) und Reinhold Mitterlehner (Wirtschaft) politische Erfahrung gesammelt. Später wechselte sie in die Privatwirtschaft und betrieb eine Beratungsagentur.

In ihrem Regierungsjahr erwarb sich Aschbacher kaum Meriten. Die politischen Mitbewerber fanden sie sympathisch, die Sozialpartner konnten relativ unbehelligt im Hintergrund die Krisenarbeit leisten. "Aschbacher hat nicht mit Fachwissen geglänzt, aber sie hat gut moderiert", hieß es aus Arbeitnehmerkreisen. In Erinnerung bleiben Aschbachers missglückte TV-Auftritte, bei denen sie selten Fragen beantwortete. Für ein Foto, das sie bei der Übergabe eines Hundert-Euro-Scheins an ein Baby zeigte, erntete sie Spott und Häme.

Es ist der zweite Abgang im türkis-grünen Regierungsteam: Im Mai trat Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (G) zurück. (gana)

