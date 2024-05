Kleinwasserkraft: 1569 Standorte für mehr Ökostrom

"Der Ausbau der Kleinwasserkraft ist rückläufig. Können wir uns das in der Klimakrise leisten?", sagt Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraftwerk Österreich, in einer Aussendung. Und das, obwohl im Potenzial-Check 1569 sinnvolle ökologische Projekte identifiziert werden konnten. Diese könnten an den bestehenden Standorten mehr als zehn Terawattstunden Ökostrom zusätzlich produzieren. Zum Vergleich: Ihre Gesamtproduktion entspräche der zehnfachen Produktionsmenge des Donaukraftwerks Freudenau.

Enormes Potenzial sieht Ablinger auch bei Speicherteichen, die in Skigebieten für Kunstschnee angelegt worden sind. Rund 300 der 504 Teiche in Österreich könnten weitere neun Terawattstunden liefern, die Stromnetze entlasten und Photovoltaikstrom speichern. Ähnliches gelte für Flussquerbauwerke wie Wehren oder Dämme. Wie der Potenzial-Check zeige, könnte man von 71.000 Bauwerken zwei Prozent (1300) einfach und rasch zur Kleinwasserkraftnutzung umbauen. Mit 4000 Anlagen deckt der Verein Kleinwasserkraft derzeit etwa zehn Prozent des Strombedarfs in Österreich.

