Lindner: "Uns steht eine Richtungsentscheidung bevor"

Zweieinhalb Wochen vor der EU-Wahl am 9. Juni will die SPÖ zum "Schlussspurt" ausholen, sagte SPOÖ-Vorsitzender Michael Lindner. Europa stehe "heuer mehr denn je" eine Richtungsentscheidung bevor." Gemeinsam mit Evelyn Regner (Listenplatz 2) und Hannes Heide (Listenplatz 5) erneuerten die Roten ihre Forderung nach einem "gerechteren Europa", in dessen Mittelpunkt ein europäischer Pakt "für Wachstum, Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit" stehen soll.

Laut Regner falle Europa hinter anderen Wirtschaftsmächten wie den USA oder China immer weiter zurück. Man müsse deshalb den europäischen Wirtschaftsraum nach der Devise "Europa zuerst" stärken: So sollten etwa heimische Firmen bei Ausschreibungen bevorzugt und dabei Investitionen in regionale Innovationskraft und Industrie getätigt werden. Durch den Import von billigeren Produkten aus China gehe hierzulande "enorme Wertschöpfung verloren, das muss sich ändern", sagt Regner, die unter anderem nationale Subventionierung auf europäischer Ebene koordinieren will.

"Europa muss sichtbarer werden"

Hannes Heide sieht vor allem das Image, das die EU in Österreich hat, als kritisch an. Das sei angesichts der diversen Förderprogrammen, vom Agrar- bis zum Gesundheitsbereich, "nicht gerechtfertigt. Besonders ländliche Regionen, in denen die Skepsis am größten ist, würden insgesamt am meisten von der Union profitieren.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger