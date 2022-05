Totschnig wird neuer Landwirtschaftsminister, Kocher bekommt Wirtschaftsagenden

Nehammer gab die Änderungen am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt und bedankte sich zuerst bei beiden scheidenden Ministerinnen. Es sei an ihren Statements sichtbar gewesen, "wie heftig und auch untergriffig der Job als Ministerin" sein könne. Er werde diesen Umstand dafür nutzen,"gleich einen größeren Umbau anzugehen", um "größtmögliche Effizienz zu sichern".

Das Statement von Bundeskanzler Nehammer in voller Länge zum Nachsehen >> Zum Video

Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium werde mit Martin Kocher als Chef zusammengeführt, ihm zur Seite werde Susanne Kraus-Winkler als Tourismus-Staatssekretärin gestellt, sie ist aktuell Obfrau des Fachverbands Hotellerie. Dies soll Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ein besonderes Anliegen gewesen sein. "Gerade diese Branche braucht jemanden, der ihre Ängste und Zukunftshoffnungen aufnimmt", erklärte Nehammer.

Landwirtschaftsminister wird der Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig, ein gebürtiger Osttiroler. Er ist nicht der einzige Tiroler, der neu in die Regierung ziehen wird. Im Finanzministerium wird ein neues Staatssekretariat für Digitalisierung (der Breitband-Ausbau beispielsweise war bisher Teil des Landwirtschaftsministeriums) geschaffen. Diesen Posten wird Florian Tursky, derzeit Büroleiter des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter, bekleiden.

Mit den Grünen soll die Regierungsumbildung bereits akkordiert sein. Für die Kompetenzverschiebungen ist eine Änderung des Bundesministeriengesetzes nötig - also die Zustimmung des Grünen Regierungspartners. Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm bekommt, wie berichtet, die Zivilidienst-Agenden aus Köstingers Ex-Ressort.

Bildergalerie: Das Personalkarussell in der Regierung dreht sich

Eine Analyse von Hans Bürger

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zur Person: Norbert Totschnig

Norbert Totschnig Bild: Jakob Glaser

Seine ersten politischen Schritte machte der Osttiroler Totschnig als parlamentarischer Mitarbeiter im Nationalrat sowie im Bauernbund. Ab Dezember 2013 war er unter Michael Spindelegger im Finanzministerium tätig, ehe er als Referent im Kabinett von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner arbeitete. 2016 wechselte er in den ÖVP-Parlamentsklub und war Referent unter anderem für Umwelt sowie Land- und Forstwirtschaft. Seit 2017 ist er Direktor des Bauernbunds.

Video: Nehammers Statement in voller Länge