Der Abgang von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP) kam am Montagvormittag überraschend. In der Vorwoche machten Spekulationen die Runde, dass Bundeskanzler Karl Nehammer nach dem Parteitag in Graz am kommenden Wochenende die Regierungsmannschaft noch einmal umbauen könnte. Vor allem Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck galt seit Längerem als Ablösekandidatin.