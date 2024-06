Jagd in Urfahr-Umgebung wird immer jünger und weiblicher

URFAHR-UMGEBUNG. Nach einer intensiven sechsmonatigen Ausbildung in Theorie und Praxis traten an vier Tagen 57 Jagdkursteilnehmer zur Jagdprüfung an. Insgesamt 43 interessierte Jungjäger, darunter zehn Damen, bestanden diese anspruchsvolle Prüfung, die "Grüne Matura", erfolgreich. Die theoretische Prüfung erfordert umfassende Kenntnisse über heimische Wildarten, Ökologie, Hegemaßnahmen, Jagdhunde, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz. Das OÖ. Jagdgesetz, EU-Recht, jagdliches Brauchtum und die richtige Verwertung des hochqualitativen regionalen Lebensmittels Wildbret runden den theoretischen Prüfungsteil ab. Im praktischen Prüfungsteil liegt der Schwerpunkt auf einer fachgerechten und sicheren Handhabung der Jagdwaffen.

Jagd wird jünger und weiblicher

Parallel dazu absolvierten auch einige Jäger erfolgreich ihre Ausbildung und Prüfung zum beeideten Jagdschutzorgan als Hilfsorgane der Behörde. Die Jagd in Urfahr-Umgebung wird immer beliebter, jünger und weiblicher. Die Jägerschaft wächst seit Jahren beständig, aktuell gibt es 1250 aktive Jäger im Bezirk.

