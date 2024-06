Hochwasser in Oberösterreich? "Warngrenzen dürften erreicht werden"

Es sind beunruhigende Nachrichten, die uns am Samstagnachmittag aus dem benachbarten Bayern erreichen: Bedingt durch starke Regenfälle spitzt sich die Hochwasserlage dort immer weiter zu. In den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Günzburg wurde der Katastrophenfall ausgerufen. In betroffenen Regionen mussten Menschen mit Booten in Sicherheit gebracht werden.

Lesen Sie auch: Hochwasser-Lage in Süddeutschland spitzt sich zu



Erinnerungen an die Flut 2013

Die Schlagzeilen wecken bösen Erinnerungen an das Hochwasser, das in Oberösterreich vor elf Jahren verheerende Schäden anrichtete: Anfang Juni 2013 brach die Flut mit voller Wucht über Oberösterreich hinein und forderte die Einsatzkräfte tagelang. Ein ähnlich dramatisches Szenario sei aus aktueller Sicht auszuschließen, beruhigt Reinhard Enzenebner vom Hydrografischen Dienst des Landes Oberösterreich am Samstagnachmittag im Gespräch mit den OÖNachrichten.

"Wir haben Glück gehabt, dass die stärksten Regenfälle recht weit westlich von uns niedergegangen sind", sagt der Experte. Dennoch werden die Pegel in den nächsten Stunden und Tagen steigen. "Die Warngrenzen an der Donau und am Inn dürften erreicht werden", sagte Enzenebner. Große Schäden drohen aber zumindest aus aktueller Sicht nicht. Wie hoch die Pegel steigen werden, lasse sich derzeit noch nicht genau prognostizieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Starkregen in Vorarlberg - Feuerwehren im Dauereinsatz

Einsatzkräfte in Bereitschaft

Die Wasserstände am Inn und Salzach steigen in den Nachmittags- und Abendstunden weiter an, bis Mitternacht werden die Höchststände erwartet. In Schärding ist die Feuerwehr in Bereitschaft, am Nachmittag war der Aufbau des ersten Teils des mobilen Hochwasserschutzes in Gange. Große Hochwasserschäden erwartet Feuerwehrkommadnant Markus Furtner aber nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Innlände in den Nachtstunden leicht überflutet wird, von mehr ist derzeit nicht auszugehen", sagt er. Am Abend werde man sich noch einmal die Wetterprognose genauer ansehen, um gut für die Nacht vorbereitet zu sein.

Hochwasserschutz in Linz steht

In Linz – wo am Vormittag in Alturfahr bereits der erste Teil des mobilen Hochwasserschutzes vorsorglich aufgebaut wurde – erreichte die Donau am Samstag, 14 Uhr einen Wasserstand von 460 Zentimetern. Zur Einordnung: Anfang der Woche waren es gut 400 Zentimeter, Voralarm wird bei 550 Zentimetern ausgegeben, der Höchststand im Juni 2013 betrug 927 Zentimeter. "An der Donau werden die Pegel weiter steigen, die höchsten Werte werden voraussichtlich Anfang der Woche oder zur Wochenmitte hin erreicht", sagt Enzenebner.

Immer wenn Hochwasser droht, wird in Altufahr der Hochwasserschutz aufgezogen, Bild: Volker Weihbold

Wie sich die Hochwasser-Situation in den kommenden Tagen entwickelt, sei noch Zukunftsmusik, sagt der Experte. Mit einer Entspannung der Lage sei wohl Mitte der Woche zu rechnen. Derzeit sieht es so aus, als würde Oberösterreich mit einem blauen Augen davongekommen.

Dieser Artikel wurde zuletzt am 01.06.2024, 15:59 Uhr aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar