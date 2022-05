Nach Köstinger-Abgang: Auch Schramböck tritt zurück

Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag am Samstag muss die Volkspartei zwei neue Ministerinnen suchen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die auch u.a. für Tourismus, Telekommunikation und Zivildienst zuständig ist, gab am Vormittag ihren Rücktritt bekannt. Die 43-Jährige zieht sich gänzlich aus der Politik zurück und soll in die Privatwirtschaft wechseln. Details über ihre berufliche Zukunft gab Köstinger beim Pressetermin nicht bekannt. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest.

Auch Schramböck bestätigt Rücktritt

Auch der Abgang von Wirtschafts- und Digitalministerin Margarete Schramböck steht seit Montagnachmittag fest. Was den OÖN aus ÖVP-Kreisen bestätigt wurde, gab Schramböck am Montagnachmittag per Videobotschaft auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt. In einer gut fünf Minuten lange Ansprache nannte sie zwar keinen Grund für ihren Rücktritt nach rund fünf Jahren in der Politik, lobte dafür umfangreich das Erreichte und verwies auf Herausforderungen in der Zukunft. Den Schritt, Wirtschaftsministerin zu werden, habe sie nie bereut und bedankte sich ausdrücklich bei Sebastian Kurz. "Mein Ziel war es immer, den Wirtschaftsstandort zu attraktivieren und für die Menschen in diesem Land bestmöglich zu arbeiten. Es war mir eine Freude, die Zukunft dieses großartigen Landes mitzugestalten", so Schramböck. Die Rücktrittserklärung im Video:

Mit Schramböcks erwartetem Rücktritt gilt es als sicher, dass die Tiroler Landespartei rund um Landeshauptmann Günther Platter weiter auf ein Regierungsmitglied aus dem westlichen Bundesland pochen wird. Ob es sich dabei aber um das Wirtschaftsministerium handeln muss oder es nicht etwa auch um das Landwirtschaftsministerium gehen könnte, war vorerst offen. Gehandelt werden mitunter Namen wie Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger oder auch die EU-Abgeordnete Barbara Thaler. Letztere soll aber eher dazu tendieren, vorerst in Brüssel zu bleiben. Allzu groß dürfte die Minister-Personalauswahl nicht sein. Und ob Platter kurz vor der Landtagswahl im kommenden Jahr jemanden aus seiner Regierungsriege nach Wien ziehen lässt - wie etwa Landeshauptmannstellvertreter und Agrarlandesrat Josef Geisler - ist mehr als fraglich.

Schramböck galt nach einigen unglücklichen öffentlichen Auftritten schon länger als Ablösekandidatin im ÖVP-Team - sie hält sich aber (mit kurzer Unterbrechung) immerhin schon seit 2018 in der Regierung. Zuletzt hatte sich auch Platter nur mehr zurückhaltend zu Schramböck geäußert. Zwar konstatierte er, sie mache "eine engagierte Arbeit wie alle anderen Regierungsmitglieder", meinte jedoch auch, eine Bewertung stehe ihm nicht zu, das müsse "in erster Linie der Bundeskanzler machen".

Nachfolge "in den kommenden Tagen"

Bundeskanzler Karl Nehammer will die Nachfolge der zurückgetretenen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP) in den "kommenden Tagen" klären, wie er in einem Statement wissen ließ. Spekulationen, wonach Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Köstinger nachfolgen könnte, wurden zurückgewiesen. "Das ist nie Thema gewesen." Tanner bleibe Verteidigungsministerin, hieß es aus dem Umfeld der Ministerin auf Anfrage.

Über weitere Veränderungen in der ÖVP wurde am Montag ausgiebig spekuliert. Arbeitsminister Martin Kocher dürfte im Zuge der Rochaden aufgewertet werden. Angedacht wird, Bereiche des überdimensionierten Köstinger-Ressorts wie Tourismus oder Breitband-Ausbau wieder in das Wirtschaftsressort zu transferieren und mit Kochers Arbeitsagenden zu verknüpfen. Die Überlegungen reichen sogar soweit, dass die ÖVP zugunsten eines weiteren Staatssekretärs auf ein Ministerium verzichten könnte. Als mögliche Nachfolger im Landwirtschaftsministerium werden Verteidigungsministerin und Bauernbündlerin Klaudia Tanner sowie der Tiroler Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger gehandelt.

"Die Zeit war noch nicht reif"

Wie Köstinger betonte, habe für sie schon mit dem Abgang von Sebastian Kurz (ÖVP) festgestanden, dass das Kapitel Politik für sie nach 13 Jahren zu Ende gehe. Damals sei die Zeit noch nicht reif gewesen, "weil vieles noch nicht fertig war". "Die letzten fünf Jahre waren persönlich und politisch die herausforderndsten, härtetesten, kräfteraubendsten, aber auch gleichzeitig die schönsten und erfüllendsten", sagte sie bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz im Landwirtschaftsministerium.

Köstinger verwies auf mehrere in ihrer Amtszeit beschlossene Vorhaben, etwa die nationale Umsetzung der EU-Agrarpolitik 2023 bis 2027, die Klima- und Energiestrategie, die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln und den neuen Gewässerbewirtschaftungsplan. Als zuständige Ministerin für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Bergbau, Telekommunikation und Zivildienst bedankte sich Köstinger wortreich bei den einzelnen Branchen.

Als Landwirtschaftsministerin hatte sich die Politikerin in der Vergangenheit auch ein Match mit den Handelskonzernen geliefert und eine faire Preispolitik gegenüber Bauern und Verarbeitern eingefordert. "Ich hoffe, dass es für die Vorstandsetagen der Handelskonzerne jetzt trotzdem nicht ruhiger wird", so Köstinger.

Appell an Mädchen und Frauen

Grundsätzlich hielt sie fest, dass Frauen in der Branche oft sehr hart und untergriffig beurteilt würden, wie sie selbst erfahren habe. "Diese Erfahrung als Mama und als Spitzenpolitikerin haben mir gezeigt, dass speziell Frauen in Spitzenfunktionen besonders unter Beobachtung stehen." Andererseits erhalte man auch viel Unterstützung. "Die große Verantwortung in einer Regierungsfunktion und der Anspruch eine gute Mama zu sein, war oft ein sehr schwieriger Spagat", sagte Köstinger. Sie ermutigte auch junge Frauen, Chancen zu ergreifen. "Das ist mein Appell an alle Mädchen und Frauen in diesem Land: Lasst euch nicht unterkriegen und geht euren Weg, ihr könnt alles schaffen wenn ihr es wollt."

Köstinger galt als enge Vertraute des vormaligen Bundeskanzlers Kurz. Unter ihm stieg die frühere EU-Abgeordnete zur Generalsekretärin, Kurzzeit-Nationalratspräsidentin und schließlich Ministerin auf. "Ich bedanke mich insbesondere bei Sebastian Kurz für die Möglichkeit, Österreich auf Basis unserer gemeinsamen Werte verändern zu können", sagte die scheidende Landwirtschaftsministerin. Der Regierung gehörte sie mit Unterbrechung durch die Experten-Kabinette seit Ende 2017 an. Wer ihr nachfolgt, ist noch unklar. Bei der heutigen Pressekonferenz bedankte sich Köstinger neben Kurz, Nehammer und ihren ÖVP-Regierungskollegen auch beim Koalitionspartner und den Oppositionsparteien. "Ich bin meiner Partei zutiefst dankbar und verbunden und werde das immer sein."

Ministerin Elisabeth Köstinger verabschiedet sich aus der Politik:

In der Bevölkerung hat Köstinger zuletzt deutlich an Rückhalt verloren, wie der APA/OGM-Vertrauensindex vom März zeigt. Da gaben nur noch 27 Prozent der Befragten an, der Landwirtschaftsministerin zu vertrauen, während 64 Prozent bekundeten, kein Vertrauen in sie zu haben. Mit einem negativen Vertrauenssaldo von 37 Prozent erreichte Köstinger somit den letzten Platz im Vertrauensranking der Regierung.

Der Rücktritt der 43-Jährigen könnte auch zu einer größeren Regierungsrochade führen. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck soll dem Vernehmen nach vor dem Absprung stehen.

Wer Köstinger nachfolgt, ist zur Stunde offen. Erwartet wird, dass - der Tradition der VP-Landwirtschaftsminister folgend - jemand aus dem Bauernbund das Ministeramt übernimmt. Vom Zeitpunkt zeigen sich Insider durchaus überrascht.

Die politische Laufbahn der Kärntnerin können Sie in der Bildergalerie verfolgen:

SPÖ und FPÖ für Neuwahlen

Nach dem Rücktritt Köstingers haben die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ Neuwahlen gefordert. Türkis-Grün solle den Weg dafür freimachen, hieß es. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach sich hingegen für eine größere Regierungsumbildung aus.

"Köstinger soll die anderen Minister gleich mitnehmen und so den Weg für Neuwahlen frei machen", so Schnedlitz in einer Aussendung. Die türkis-grüne Koalition habe gezeigt, dass sie nicht regieren könne und "krisenuntauglich" sei. Ähnlich äußerte sich auch die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau Dagmar Belakowitsch bei einer Pressekonferenz. Von Köstinger bleibe, dass sie in der Coronazeit die Bundesgärten in Wien zusperren ließ. Sie habe viel Wien-Bashing betrieben und "sie hat es der Bevölkerung sehr schwer gemacht", einen "toten Stadttourismus hinterlassen" und unter ihr seien die Lebensmittelpreise durch die Decke gegangen - "sie hat hier Chaos hinterlassen".

Als einen "Hort von Chaos, Instabilität, Planlosigkeit und schweren Fehlern" bezeichnete SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried die Bundesregierung - und dies "mitten in einer der schwersten wirtschaftspolitischen Krisen". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und sein Vize, Grünen-Chef Werner Kogler, sollten Österreich Monate mit einer strauchelnden Regierung ersparen und gleich den Weg freimachen für Neuwahlen, so Leichtfried. Auch für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist Türkis-Grün am Ende.

Ein Ende der "Showpolitik, die an Ernsthaftigkeit und Tiefgang so einiges vermissen lässt", forderte Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz angesichts des Rücktritts: "Ich hoffe, dass es ein Auftakt ist zu einer größeren Regierungsumbildung." Vor allem auf Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die von den Neos wiederholt zum Rücktritt aufgefordert worden war, verwies Meinl-Reisinger in diesem Zusammenhang. Auch bei den Ressortzuständigkeiten wären aus Neos-Sicht Änderungen angebracht.

