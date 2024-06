Hochwasserschutz in Urfahr vorsorglich aufgebaut

Die starken Regenfälle im Westen Österreichs sowie in Bayern wie auch im Einzugsgebiet des Inns lassen derzeit den Pegelstand entlang der Donau ansteigen. So rechnet der Hydrographische Dienst des Landes Oberösterreich Samstag Nachmittag mit einem ersten Ansteigen des Stromes auch in Linz. Mitarbeiter haben daher vorsorglich die Phase 1 der mobilen Hochwasserschutzanlage in Alturfahr-West errichtet.

Der Höchststand der ersten Hochwasserwelle wird Sonntagvormittag und der zweiten Hochwasserwelle Montagvormittag mit einem Pegel von etwa 5,50 Metern in Linz erwartet. Erst ab einem Pegel von 6,80 Metern würde die Donau im Bereich Alturfahr-West sowie beim Jahrmarkt-Gelände über die Ufer treten.

Die zuständigen Experten des städtischen Geschäftsbereichs Gebäudemanagement und Tiefbau stehen mit Wetterdiensten sowie den zuständigen Stellen des Landes Oberösterreich in Kontakt und beobachten die Lage laufend, informierte die Stadt Linz.

