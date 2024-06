25 Kilometer Stau auf A10 wegen deutschem Rückreiseverkehr

Wie der ÖAMTC am Samstagnachmittag mitteilte, entstand auf der Tauern-Autobahn (A10) zwischen Altenmarkt und Pfarrwerfen gut 25 Kilometer Stau wegen Überlastung. Dies habe zu zahlreichen Unfällen und Blockabfertigungen bzw. Tunnelsperren geführt, hieß es in einer Aussendung.

Baustelle als Nadelöhr

Dabei erwies sich auf der A10 in Salzburg der Baustellenbereich Golling-Werfen "wieder einmal als Nadelöhr Nummer 1", so der ÖAMTC weiter. In Tirol waren demnach die Fernpassstraße (B179) zwischen Nassereith und Füssen und die Inntal-Autobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein Richtung Bayern überlastet.

