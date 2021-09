Linzer Dekan Mayrhofer wird Verfassungsrichter

Nun ist es fix: Michael Mayrhofer wird Verfassungsrichter. Die türkis-grüne Bundesregierung beschließt in der heutigen Ministerratssitzung, den Oberösterreicher als Mitglied des VfGH zu nominieren. Die OÖNachrichten haben schon am Samstag darüber berichtet. Die offizielle Ernennung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist dann nur noch Formsache. Offizielle Bestätigung von VP oder Grünen gab es heute am Vormittag noch keine. Mayrhofer wird damit Nachfolger des im Juni im Zuge der Chat-Affäre zurückgetretenen Wolfgang Brandstetter.

Mayrhofer ist Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Linzer Kepler-Universität (JKU) und seit Mai Ersatzmitglied des VfGH. Schon im Frühjahr war Mayrhofer, dessen fachliche und persönliche Eignung für den Richterposten von niemandem angezweifelt wird, der Wunschkandidat der ÖVP unter Kanzler Sebastian Kurz für den VfGH, auch jetzt ziehen die Grünen und Vizekanzler Werner Kogler mit. Mayrhofer ist außerdem ein enger Vertrauter und Ratgeber von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Das Nachsehen haben die anderen Bewerber – etwa die Oberösterreicherin und JKU-Professorin Barbara Leitl-Staudinger, die seit 2011 Ersatzmitglied des VfGH ist und Brandstetter bisher vertrat.

Mayrhofer ist seit 1999 an der JKU tätig, seit 2016 Universitätsprofessor für Öffentliches Recht, seit 2019 Dekan. Er leitet unter anderem das von ihm mit aufgebaute Linz Institute of Technology (LIT) Law Lab, ist Mitglied der Bioethikkommission im Kanzleramt und berät das Gesundheitsministerium rechtlich in Corona-Fragen.