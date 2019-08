Kickl gegen Auflösung der Identitären

Dagegen wandte sich FP-Klubchef und Ex-Innenminister Herbert Kickl: "Das ist ein tiefer Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit", sagte er gestern. Es könne nicht angehen, "aus Jux und Tollerei sowie aus wahltaktischen Motiven in die Vereinsfreiheit einzugreifen", sagte Kickl. Er wehre sich dagegen, Islamisten ("die Kopfabschneider und Massenvergewaltiger") mit Identitären zu vergleichen bzw. "beide in einen Topf zu werfen". Ein "totalitäres Geschäftsmodell" wie bei Islamisten sieht er bei den Identitären nicht.

Die VP-Pläne gegen den "politischen Islam" nannte Kickl "scheinheilig". Die Volkspartei kopiere FP-Forderungen. ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer verteidigte die Pläne. Wenn man Extremismus "in jeder Form an der Wurzel bekämpfen" wolle, brauche es ein konsequentes Vorgehen.

