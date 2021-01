Was sich am Wochenende abgezeichnet hatte, wurde am Montag Gewissheit: Der harte Lockdown bleibt bis einschließlich 24. Jänner aufrecht. Nur Schüler und Lehrer sollen voraussichtlich ab 18. Jänner in die Klassenzimmer zurückkehren. "Das frühere Raustesten wird nicht möglich sein", bestätigte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) nach einem Treffen mit der Opposition das Scheitern seiner Bemühungen. SPÖ, FPÖ und Neos lehnen das Modell, bei dem man sich nächste Woche für Veranstaltungen,