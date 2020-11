EU-Ratspräsident kommt nach Wien

Das gab das Bundeskanzleramt am Freitagnachmittag bekannt. Nach einem Gedenken mit Kanzler Sebastian Kurz in der Judengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk um 16 Uhr ist ein Vier-Augen-Gespräch im Bundeskanzleramt geplant. Im Anschluss wird es eine gemeinsame Pressekonferenz geben.

Der geplante Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Wien findet dagegen nicht statt. Aufgrund der Covid-Situation in Europa werde der Besuch auf später verschoben, hieß es aus dem Kanzleramt. Stattdessen wurde eine Videokonferenz zum Kampf gegen den islamistischen Terrorismus vereinbart.

