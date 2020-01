Bischofskonferenz:Schönborn legt Vorsitz zurück

Vorsitzender soll demnach Schönborns Stellvertreter in diesem Gremium, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, werden. Lackner gilt neben dem Innsbrucker Bischof Hermann Glettler auch als möglicher Kandidat für die Schönborn-Nachfolge in Wien. Sein Rücktrittsgesuch als Kardinal hat Schönborn, der am 22. Jänner 75 Jahre alt wird, entsprechend dem Kirchenrecht in Rom eingebracht, eine Antwort gibt es noch nicht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.