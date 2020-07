Streit um Wehrpflicht

Ein Comeback der Wehrpflicht in Deutschland – auch als Mittel gegen Rechtsextremismus in der Truppe? Die neue Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hat mit einem Vorstoß eine kontroverse Debatte ausgelöst. Es täte der Bundeswehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leiste, sagte Högl.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) spricht sich klar gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Sie kündigte stattdessen überraschend einen neuen Freiwilligendienst in der Bundeswehr an. Jugendliche sollen ab 2021 freiwillig unter dem Titel "Dein Jahr für Deutschland" in ihrer Heimat eine sechsmonatige militärische Grundausbildung erhalten und anschließend für sechs Monate heimatnah zu Reservediensten herangezogen werden.