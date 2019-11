Scholz scheitert: Borjans und Esken neue SPD-Vorsitzende

Stattdessen setzten sich der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken durch, wie die SPD am Samstag in Berlin mitteilte.

Die Sozialdemokraten werden damit künftig von einer Doppelspitze geführt, die eine Fortsetzung der Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) infrage gestellt hat.

Wie die Partei am Samstag mitteilte, bekam das Duo in der Stichwahl 53,06 Prozent der Stimmen. Geywitz/Scholz kamen auf 45,33 Prozent. Der Parteitag in der kommenden Woche muss sie noch offiziell wählen.

Verlierer sicherten Unterstützung zu

Die Verlierer der Stichwahl um den SPD-Vorsitz in Deutschland, Olaf Scholz und Klara Geywitz, haben den neuen Parteichefs ihre Unterstützung zugesagt. Die SPD habe mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nun eine neue Parteiführung und hinter dieser müssten sich alle versammeln, sagte beide nach der Verkündung des Ergebnisses am Samstag im Willy-Brandt-Haus in Berlin.

Ziel bleibe, die SPD wieder stark zu machen, das sei gemeinsame Sache. Walter-Borjans und Esken hatten den Mitgliederentscheid mit 53,06 Prozent der Stimmen gewonnen. Scholz und Geywitz kamen lediglich auf 45,33 Prozent.