Harter Migrationskurs führte dänische Sozialdemokraten zum Sieg

Mit Hilfe einer strengen Einwanderungspolitik haben die Sozialdemokraten die Parlamentswahl in Dänemark gewonnen. Die Partei um die voraussichtliche künftige Regierungschefin Mette Frederiksen landete am Mittwoch bei fast 26 Prozent.Trotz des überraschend guten Abschneidens der liberalen Partei von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen steht Dänemark damit vor einem Regierungswechsel. Frederiksen strebt eine bei linken wie rechten Themen manövrierfähige Minderheitsregierung an.

Der von Frederiksens Partei angeführte sogenannte rote Block kommt dank der Zugewinne anderer linksgerichteter Parteien auf eine Mehrheit von 91 Sitzen, Løkkes blauer Block auf 75. Großer Verlierer war die rechtspopulistische Dänische Volkspartei. Sie stürzte auf 8,7 Prozent ab – nach 21,1 Prozent bei der Wahl 2015.

Ein Schlüssel zum Erfolg der dänischen Genossen war Experten zufolge ihre für sozialdemokratische Maßstäbe vor allem die strikte Strategie in Migrationsfragen, mit denen sie vorrangig den Rechtspopulisten das Wasser abgraben konnten. Dem Linksblock kamen auch die derzeit in ganz Europa "heiße" Klimadebatte und Mängel im Sozialsystem zugute – beides Themen, die die Mitte-Rechts-Regierung nicht ausreichend bedienen konnte bzw. an ihren Reformvorhaben gründlich scheiterte.

"Historisch großer Sieg"

"Das ist ein historisch großer Sieg", sagte Frederiksen in Kopenhagen. Das Ergebnis zeige, dass sich die Dänen eine neue politische Ausrichtung wünschten. Løkke räumte seine Niederlage ein, wies aber auf die Zugewinne seiner Partei hin. "Wir hatten eine fantastische Wahl, aber die Macht wechselt."