FDP und Grüne entscheiden sich

Sowohl die Grünen als auch die FDP wollen in internen Beratungen die Ergebnisse ihrer Gespräche mit SPD sowie CDU/CSU erörtern. In den nächsten Tagen soll geklärt sein, ob die Zeichen auf "Ampel-" oder "Jamaika-Koalition" stehen. CDU-Chef Armin Laschet warb erneut für ein Jamaika-Bündnis. Doch die Grünen zeigten sich reserviert. Die FDP war verärgert, weil die CDU sich nicht an die vereinbarte Vertraulichkeit gehalten hatte.