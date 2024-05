Braucht Wels eine neue Schützenhalle?

Der Welser PSV hat eine lange Tradition. Vor 60 Jahren schenkte die Stadt den aufstrebenden Polizeisportlern ein 7000 Quadratmeter großes Grundstück an der Traun. Dort errichteten Vereinsmitglieder in Eigenregie ein Klubheim und zwei Schusskanäle. Nach sechs Jahrzehnten ohne nennenswerte Investitionen ist das Heim ein Sanierungsfall und auch die Schießstände lassen zu wünschen übrig. Die OÖNachrichten berichteten.

Was liegt also näher, als die öffentliche Hand um Unterstützung zu bitten. PSV-Obmann Michael Hager legte Stadt, Land und Bund ein 4,8 Millionen Euro teures Sanierungskonzept vor, das neben der Umwandlung des baufälligen Vereinshauses in ein Null-Energie-Objekt eine 30 mal 30 Meter große Schützenhalle vorsieht. "Ich will nicht, dass alles verkommt und in fünf bis zehn Jahren das Sportheim zum Abreißen ist", drängt Hager auf die Sanierung.

Während Bund und Land zusammen rund 1,6 Millionen Euro Zuschuss in Aussicht stellten, meldeten einzelne Mitglieder der Stadtsenats Zweifel an. VP-Stadtrat Martin Oberndorfer stellt etwa die Dimension der neuen Schützenhalle in Frage und regt an, die Pläne abzuspecken. Er bemängelte auch, dass sich die Stadt bis Anfang Juli entscheiden müsse, weil andernfalls die Förderzusage aus dem Umweltministerium verfallen würde. Stadtrat Thomas Rammerstorfer von den Grünen legte sich bereits fest. Seine Partei werde einen Förderantrag für die neue Schießhalle ablehnen.

Interessenskonflikt?

Die SPÖ stößt sich wiederum an dem Faktum, dass Sportreferent und Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) der Vereinspräsident des PSV ist: "Es bleibt fraglich, ob hier Interessenkonflikte vorliegen", so SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger. Zuletzt sprach sich Kroiß für das Projekt aus. Mit einem möglichen Interessenkonflikt ist auch Obmann Hager konfrontiert. Das Architekturbüro seines Sohnes lieferte die neuen Hallenpläne.

Um das Subventionsansuchen über insgesamt drei Millionen Euro politisch zu legitimieren, hat Hager der Stadt als Gegenleistung das 7000 Quadratmeter große Grundstück angeboten. Um den Deal abzuschließen, müssen vorher die Vereinsmitglieder befragt werden. Die Abstimmung ist für heute, Mittwoch, angesetzt.

Geld soll auch aus der Vereinskasse fließen. Der PSV stellte Eigenleistungen von 500.000 Euro in Aussicht. Die Mitgliedsbeiträge werden angehoben.

Zum Projekt:

Die vom Architekturbüro MUH (Moser & Hager) geplante Schützenhalle misst 900 Quadratmeter. Sie ersetzt die beiden Schusskanäle und die Schießplätze im Freien, wo bis heute mit Klein- und Großkaliber geschossen wird. 20 Stände sind geplant. In den Wintermonaten soll die nach außen schalldichte Halle auch Bogenschützen Platz bieten. Allein die Kosten für die Halle liegen bei rund drei Millionen Euro.

