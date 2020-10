EU-Sondergipfel von schweren inneren Konflikten überschattet

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstag vor Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel von Ratspräsident Charles Michel empfangen worden. "Wir haben die Themen des bevorstehenden Europäischen Rates, wie etwa unsere Beziehungen zur Türkei, wo alle Optionen auf dem Tisch bleiben, besprochen", teilte der Kanzler im Anschluss via Twitter mit. Im Anschluss trifft Kurz auch noch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Der EU-Sondergipfel startet um 15.00 Uhr mit dem traditionellen Austausch der 27 Staats- und Regierungschefs mit dem Präsidenten des Europaparlaments, David Sassoli. Am Nachmittag stehen zunächst die Beziehungen zu China und die Stärkung des europäischen Binnenmarkts in der Coronakrise auf der Agenda. Danach besprechen die EU-Staats- und Regierungschefs aktuelle Krisen, wie die Situation in Weißrussland, die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny und den Konflikt in Berg-Karabach. Beim Abendessen werde man sich dann "voll und ganz" der Situation im östlichen Mittelmeer und den Beziehungen zur Türkei widmen, hieß es im Einladungsbrief von Michel.

Vor dem EU-Gipfel tritt Bundeskanzler Kurz vor die Presse - ab 14.30 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Die Schwerpunkte

Wenn die EU-Staats- und Regierungschef zusammenkommen, geht es vor allem darum, Handlungsfähigkeit in der Außenpolitik zu demonstrieren. Doch das zweitägige Treffen wird auch von schweren inneren Konflikten überschattet. Ein Überblick:

Weißrussland (Belarus)

Schon kurz nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl im August hatte die EU Sanktionen angekündigt. Mittlerweile gibt es eine Liste mit mehr als 40 Belarussen, die für Wahlbetrug und Gewalt gegen Demonstranten verantwortlich gemacht werden. Doch Zypern blockiert den Sanktionsbeschluss. Es will gleichzeitig weitere Strafmaßnahmen gegen die Türkei wegen des Streits um Gas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer erzwingen.

Türkei

In dem Konflikt um Belarus-Sanktionen soll eine Debatte am Donnerstagabend über das Gesamtverhältnis zur Türkei helfen. Ziel sei ein Dialog mit Ankara, das sich dafür aber "konstruktiv" verhalten müsse, schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel in seinem Einladungsschreiben. Es blieben aber "alle Optionen auf dem Tisch". Dies bedeutet, dass die EU Sanktionen nicht ausschließt. Gleichzeitig prüft sie aber, ob sie Ankara etwa mit neuen Gesprächen über eine erweiterte Zollunion zu einem Entgegenkommen im Gas-Streit bringen könnte.

Berg-Karabach

Der Gipfel will nach dem Entwurf für seine Schlussfolgerungen zu "einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten" in dem Konflikt um die Kaukasusregion aufrufen. Zudem fordert er ausländische Mächte auf, sich aus dem Konflikt herauszuhalten. Auch hier spielt die Türkei eine wichtige Rolle, da es Aserbaidschan unterstützt. In Armenien ist dagegen Russland militärisch präsent.

Nawalny

Der Gipfel will den Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit einem militärischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe verurteilen. Eine Debatte über Sanktionen ist noch nicht geplant, da die abschließende Bewertung durch die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OVCW) noch aussteht.

China

Der Gipfel will die EU-Videokonferenz mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping am 14. September bewerten. Die Staats- und Regierungschefs wollen nach dem Erklärungsentwurf dazu aufrufen, die Verhandlungen über ein seit langem geplantes Investitionsabkommen bis Jahresende abzuschließen. Sie begrüßen auch, dass Peking nun vor dem Jahr 2060 das Ziel der Klimaneutralität erreichen will. Gleichzeitig will der Gipfel seine "ernsthafte Besorgnis" zur Lage in Hongkong und zur Behandlung von Minderheiten äußern.

Stärkung des EU-Binnenmarktes

Nicht nur wegen des Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Krise wollen die Staats- und Regierungschef schon lange geplanten Reformen des EU-Binnenmarktes einen Schub geben. Bei der Wirtschaftspolitik steht die "strategische Autonomie" der EU im Fokus. Die stärkere wirtschaftliche Unabhängigkeit von Drittstaaten sei "ein Schlüsselziel der Union", heißt es im Gipfelentwurf. Er fordert zudem eine "ehrgeizigere europäische Industriepolitik" etwa bei der Batterieproduktion oder Mikrolelektronik.

EU-Finanzstreit

Nicht offiziell auf der Agenda, aber ein zentrales Thema sind die Probleme, den Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf den Weg zu bringen. Viele Länder seien beunruhigt, dass sich der zu Jahresbeginn 2021 geplante Start des 750 Milliarden Euro schweren Corona-Fonds verzögern könnte, sagt ein EU-Vertreter. Dies liegt an den stockenden Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament über den nächsten EU-Mehrjahreshaushalt, mit dem der Corona-Fonds eng verknüpft ist.

Ärger um die Rechtsstaatlichkeit

Schlecht für die Stimmung dürfte auch der sich zuspitzende Konflikt um die Rechtsstaatlichkeit sein. Vor allem Ungarns Regierungschef Viktor Orban wehrt sich vehement gegen Vorwürfe aus Brüssel, er habe die Unabhängigkeit der Justiz und die Medienfreiheit massiv eingeschränkt. Er hat in dem Konflikt in der Vergangenheit schon mehrfach mit einem Veto auch bei anderen EU-Themen gedroht.

Brexit

Die Verhandlungen mit London über ein Handelsabkommen stecken seit Monaten in einer Sackgasse. Der Gipfel will das aber vorerst nur mit einem kurzen "Informationspunkt" abhaken. Großes Thema wird der Brexit dann beim regulären EU-Gipfel Mitte Oktober.

