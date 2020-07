Corona-Pandemie: Masken, Ausgangssperren, Tote

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

In Belgien sind die Beschränkungen nochmals verschärft worden. Ab Mittwoch dürfen die Menschen privat nur noch maximal fünf Menschen auf einmal treffen, mit denen sie nicht zusammenwohnen. In Antwerpen wurde zudem eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.In Griechenland weiten die Behörden die Maskenpflicht aus. Ab heute muss auch in Büros, Banken, Bäckereien und allen anderen Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.Der Iran meldet erneut einen Rekord bei den Coronavirus-Toten. Innerhalb von 24 Stunden seien 235 Patienten gestorben.In Brasilien wächst die Kritik an Präsident Jair Bolsonaro und dessen Umgang mit der Coronakrise. Das Gesundheitspersonal wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor – und hat den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingeschaltet.