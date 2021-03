Die in Deutschland bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden bis zum 18. April verlängert. Das wurde gestern beim Gipfelgespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer beschlossen. Bis in den Abend hinein beriet die Runde in einer Videoschaltung über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Beim jüngsten Treffen Anfang März hatten sich die Tagenden auf erste Lockerungen geeinigt. Unter anderem war es seither wieder erlaubt,