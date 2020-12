Corona - Bayern ruft erneut Katastrophenfall aus

Das Kabinett um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) beschloss am Sonntag in einer Sondersitzung, dass am 9. Dezember erneut der Katastrophenfall ausgerufen werden soll. Die Regelung ist zunächst bis zum 9. Januar befristet.

"Es bleibt dabei, die Zahlen sind einfach zu hoch", sagte Söder. Nur an den Weihnachtstagen sollen die Kontaktbeschränkungen noch gelockert werden.

Wie in Baden-Württemberg ist in Bayern außerdem eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner beschlossen worden. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbietet Bayern außerdem ab Mittwoch den Konsum von Alkohol unter freiem Himmel. Der Präsenzunterricht für ältere Schüler wird ab Mittwoch deutlich eingeschränkt.

