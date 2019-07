Bierlein setzt sich für EU-Beitritt der Balkanländer ein

Dort will sie "entsprechend der österreichischen Tradition" für eine Anbindung der Westbalkan-Staaten an die Union eintreten, teilte ein Sprecher der Kanzlerin mit. Konkret will die Übergangsregierung den EU-Beitritt von Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien sowie Serbien unterstützen.

Kürzlich hatten sich die EU-Außen- und -Europaminister gegen eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien ausgesprochen. Grund war unter anderem die fehlende Zustimmung des Deutschen Bundestages. Auch Frankreich, die Niederlande und Dänemark haben Bedenken. Für die Aufnahme Serbiens in die EU ist eine Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo Bedingung. Dieser will jedoch seine Strafzölle erst aufheben, wenn Serbien die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz anerkennt.