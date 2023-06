Zwei Bergsteiger stürzten am Montblanc in den Tod

Die Leichen des erfahrenen 60 Jahre alten Bergführers und eines 28-Jährigen aus dem Großraum Paris seien am Donnerstagnachmittag in 3.500 Metern Höhe gefunden worden, berichtete der Sender France Bleu am Freitag unter Verweis auf die Ermittler. Beim Abseilen seien die Männer verunglückt und Hunderte Meter in die Tiefe gestürzt, hieß es. Möglicherweise habe eine Abseilverankerung nachgegeben.

