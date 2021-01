Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben in Indonesien

Bereits zuvor hatten die Behörden mitgeteilt, dass mehr als 600 Menschen bei dem Erdstoß verletzt worden seien, 200 von ihnen schwer. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser wurden noch weitere Opfer vermutet. Durch den Erdstoß wurden Dutzende Häuser zerstört oder beschädigt. Unter anderem stürzten zwei Krankenhäuser und das Gebäude der Provinzverwaltung ein, wie Muhammad Idris, Sprecher des Gouverneurs, mitteilte. "Wir versuchen gerade, Menschen aus dem Verwaltungsgebäude zu retten", sagte er. Aus den Trümmern in der Inselhauptstadt Mamuju seien Stimmen zu hören.

Das Beben erschütterte die Insel gegen 1.30 Uhr Ortszeit. Das Zentrum des Erdstoßes lag bei Majene im Westteil der Insel. Unter anderem seien in der Region mehrere Erdrutsche gemeldet worden, berichtete der Zivilschutz.

Sulawesi liegt zwischen Borneo und Neuguinea, wird im Norden vom Äquator durchschnitten. Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, der für häufige Erdbeben und Vulkanausbrüche bekannt ist.

Bilder zeigen eingestürzte Gebäude:

Nachbeben könnten Tsunami auslösen

Experten in Indonesien haben die Bevölkerung in der Region West-Sulawesi vor einem möglichen Tsunami nach dem Erdbeben der Stärke 6,2 gewarnt. Sollte es stärkere Nachbeben geben, könne es zu Erdrutschen auf dem Meeresgrund kommen, die eine große Welle auslösen könnten, zitierte die Nachrichtenagentur Antara News die Agentur für Meteorologie und Geophysik.

Wenn Menschen in Küstennähe weitere Erdstöße verspürten, sollten sie sich umgehend in Sicherheit bringen, ohne eine Tsunami-Warnung abzuwarten, sagte Agenturchef Dwikorita Karnawati. Er erinnerte an das verheerende Beben der Stärke 7,5 im Jahr 2018 auf Sulawesi, als es nach dem Erdstoß nur drei Minuten dauerte, bis eine meterhohe Flutwelle die Stadt Palu und die umliegenden Gemeinden verwüstete. Mehr als 4.000 Menschen fielen den beiden Naturkatastrophen zum Opfer.

Die Bilder von der Katastrophe 2018: