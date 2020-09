Kardinal musste zurücktreten

Papst Franziskus hat den italienischen Kurienkardinal Giovanni Angelo Becciu vom Amt als Präfekt der vatikanischen Heiligsprechungs-Kongregation entbunden. Zugleich nahm er den Verzicht Beccius von den "mit der Kardinalswürde verbundenen Rechten" an, berichtete der Vatikan Donnerstagnacht überraschend und ohne Angabe von Gründen.

Becciu war von Franziskus 2018 an die Spitze der Kongregation berufen und zum Kardinal ernannt worden. Zuvor war er sieben Jahre als Substitut des Staatssekretariats für zentrale personelle und finanzielle Angelegenheiten in der Kirchenleitung zuständig.

Der 72-Jährige aus Sardinien galt als einer der wichtigen Kardinäle im Vatikan. Es ist das erste Mal seit dem Pontifikatsbeginn von Franziskus 2013, dass ein Kurienkardinal auf seine Kardinalsrechte verzichtet.

Im vergangenen Herbst war Becciu wegen eines für den Vatikan verlustreiches Immobiliengeschäfts, dessen Anfänge in seiner Amtszeit als Substitut des Staatssekretariats lagen, in die Kritik geraten. Seit Anfang 2017 amtierte der italienische Geistliche auch als Sonderbeauftragter des Papstes für den Malteserorden.

Angelo Becciu wies gestern alle Vorwürfe als "surreal" zurück. Bei einer Pressekonferenz in Rom sagte er, er vertraue dem Papst und der vatikanischen Justiz. "Ich bin bereit, für den Papst mein Leben zu geben", sagte Becciu. "Bis gestern fühlte ich mich als treuer Diener des Papstes. Dann sagt mir der Papst, dass er mir nicht mehr vertraut, weil ich laut den vatikanischen Staatsanwälten Geld unterschlagen habe", betonte Becciu.

Laut dem italienischen Nachrichtenmagazin "L’Espresso" sollen 700.000 Euro aus dem Peterspfennig in die Taschen von drei auf Sardinien lebende Brüder Beccius geflossen sein. So soll eine Tischlerei eines der Brüder Beccius Aufträge von ausländischen Nuntiaturen erhalten haben, um Kirchen in Angola und auf Kuba mit Bänken zu beliefern.