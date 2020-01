Fettleibiger Hassprediger passte bei Festnahme nicht ins Polizeiauto

Der 250-Kilo-Mann Shifa al-Nima war in seinem Versteck in Mossul gefasst worden. Er soll als einer der IS-Führungspersonen die Zerstörung von Kulturstätten in der nordirakischen Stadt angeordnet haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, für die Ermordung von Gelehrten und Geistlichen verantwortlich zu sein und wird des Sklavenhandels und der Vergewaltigung beschuldigt.

In seinem Versteck dürfte al-Nima ordentlich zugelegt haben. Die SWAT-Einheit musste bei seiner Verhaftung sogar mit einem Pick-up anrücken, weil er nicht in ein gewöhnliches Polizeiauto passte. Ein Foto zeigt, wie das Schwergewicht auf der Ladefläche abtransportiert wird.