GNTM: Heidi Klum schickte Linzerin Melina nach Hause

Kofferpacken hieß es für die junge Linzerin Melina nach der dritten Folge der Prosieben-Modelshow. Die 19-Jährige konnte Heidi Klum in Los Angeles mit ihrer Leistung beim Videodreh und auf dem Laufsteg nicht überzeugen. Die 25 Kandidatinnen mussten sich in der aktuellen Folge in einem individuellen Vorstellungsclip präsentieren. "Du gehörtest dabei gar nicht zu unseren Favoritinnen" sagte Klum zur Oberösterreicherin. Auch bei Videograph und Gastjuror Rankin hinterließ die 19-Jährige keinen bleibenden Eindruck ("Du warst nur eine Eins von Zehn").

"Du gehörst nicht hierher"

Beim Entscheidungswalk mussten die Models auf High Heels die vier Jahreszeiten durchlaufen - Kieselsteine im Frühling, weicher Kunstrasen im Sommer, rutschiges Laub im Herbst, Schnee im Winter. Zu jeder Jahreszeit mussten die Teilnehmerinnen eine passende, ausdrucksstarke Pose präsentieren. Doch auch hier konnte die junge Linzerin die Juroren nicht von sich überzeugen. "Ich glaube nicht, dass Du in diesen Wettbewerb gehörst", sagte Rankin. "An dieser Stelle hört die Reise leider für Dich auf", zog Klum schließlich ihr Fazit und schickte die gelernte Bürokauffrau, die zuvor noch nie gemodelt hat, nach Hause.

"Ich gehe mit gutem Gefühl heim" nahm diese das Aus gelassen. Als sie sich von ihren Konkurrentinnen verabschiedete, flossen dann doch ein paar Tränen. Neben Melina mussten Juliette, Slata und Melissa die Show in Folge drei verlassen.

Autorin Andrea Endt Online-Redakteurin Andrea Endt

