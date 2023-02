Linzerin: „Heidi Klum machte meinen Kindheitstraum wahr“

29 Kandidatinnen treten in der neuen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) an, um Heidi Klum von ihren Modelqualitäten zu überzeugen. Eine von ihnen ist eine Oberösterreicherin, die Linzerin Melina Rath. Für das 18-jährige Nachwuchsmodel ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, wie sie den OÖ Nachrichten verriet: „GNTM begleitet mich schon seit meiner Kindheit und für mich stellte sich nie die Frage, ob ich mich bewerben will, sondern nur noch wann.“ Dass sie nun