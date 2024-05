2 Frauen befreiten in Gschwandt schwer verletzte Katze aus Abwasserrohr

Nahe einer Unterführung bemerkten die Frauen den Vierbeiner, befreiten ihn aus dem Abwasserrohr und alarmierten die Tierrettung. Laut dem Tierparadies Schabenreith wurde die Katze vermutlich angefahren und flüchtete in das Rohr. Dort dürfte sich das Tier aufgrund ihrer Verletzungen versteckt haben.

Das Tier musste eingeschläfert werden. Bild: Tierparadies Schabenreith/Hofner

Der Zustand des Tieres deutete auf ein längeres Leiden hin. Die Katze war dehydriert, hatte offene Brüche an den Hinterpfoten und stellenweise waren diese sogar abgetrennt. Trotz des beherzten Engagements der Frauen und der Tierrettung musste das Tier eingeschläfert werden.

Apell an Autofahrer

Der Leiter des Tierparadieses Schabenreith, Harald Hofner, weist in einer Aussendung darauf hin, verletzte Tiere nicht zu ignorieren. "Bitte halten Sie sofort an, wenn Sie in einen Unfall mit einem Tier verwickelt sind, und leisten Sie Hilfe oder informieren Sie umgehend eine Tierrettungsorganisation, die Polizei oder die Feuerwehr. Nur so kann unnötiges Leiden unter fürchterlichen Schmerzen verhindert werden“, sagt Hofner.

Die zwei Frauen, die am Feiertag keine Sekunde zögerten um das Tier zu retten, seien ein Beispiel für Mitgefühl und Zivilcourage.

