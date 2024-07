StVO-Novelle tritt heute in Kraft: Was sich für Autofahrer ändert

Heute tritt die 35. Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Diese beinhaltet Neuerungen vor allem für die vollziehenden Behörden, etwa Bezirkshauptmannschaften, Städte und Gemeinden.

Die OÖN haben nach dem Beschluss im April berichtet: Grünes Licht für Tempo 30: Was sich ab Juli ändern soll

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1. Tempo-30-Limit für Gemeinden einfacher umsetzbar

An der allgemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h in Ortsgebieten ändert sich nichts. Auch künftig können Bürgermeister nicht einfach den gesamten Ort zur Tempo-30-Zone erklären. Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste, erklärt aber: "Behörden, also meist die Bezirkshauptmannschaften oder Gemeinden, können künftig in besonders sensiblen Bereichen, etwa vor Schulen, Spielplätzen oder Seniorenheimen, Geschwindigkeitsbeschränkungen einfacher erlassen als bisher. Das kann Tempo 30 sein, aber auch Tempo 40, wenn es zur Hebung der Verkehrssicherheit geeignet ist."

An den bestehenden Grundsätzen für die Erlassung von Geschwindigkeitsbeschränkungen in sonstigen Straßen, Zonen oder ganzen Ortsgebieten ändert sich nichts: "Tempolimits müssen weiterhin prinzipiell erforderlich sowie stets verhältnismäßig sein", so Hoffer. Auch weiterhin müssen derartige Beschränkungen zuvor von einem Sachverständigen befürwortet werden.

2. Gemeinden dürfen unter bestimmten Voraussetzungen blitzen

Die Verkehrsüberwachung bleibt weiterhin Aufgabe der Bezirkshauptmannschaften bzw. der Polizei. Diese können künftig jedoch Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen erlauben, selbstständig Radarkontrollen durchzuführen. Dabei werden die Standorte zuvor genau geprüft, etwa ob es sich um eine Unfallhäufungsstelle handelt. Der ÖAMTC-Experte: "Geschwindigkeitskontrollen sollen auch weiterhin ausschließlich der Verkehrssicherheit dienen und nicht der Einnahmenbeschaffung für Gemeinden oder gar privater Unternehmen."

3. Wann auf Grünblinken verzichtet werden darf

Grünblinken wird nicht abgeschafft. Lediglich in Ausnahmefällen dürfen künftig an stark frequentierten Auffahrten zu Autobahnen oder Schnellstraßen spezielle Ampeln errichtet werden, die zufahrende Fahrzeugkolonnen unterbrechen und nach ein paar Sekunden wieder umschalten. Dabei darf aus Gründen der Effizienz auf Grünblinken verzichtet werden. "Die sogenannte ‚Zuflussregelung‘ kann an neuralgischen Auffahrten den Verkehrsfluss auf der Autobahn verbessern und die Staugefahr reduzieren. An herkömmlichen Kreuzungen ändert sich jedoch nichts", stellt Martin Hoffer klar.

