Rapid kassierte mit 1:3 bei Omonia Nikosia erste CoL-Pleite

Die Hütteldorfer unterlagen am Donnerstag bei Omonia Nikosia mit 1:3 (0:0). Die Tore für die Zyprer erzielten Andronikos Kakoulli (52.), Willy Semedo (66.) und Alioum Saidou (96.). Rapid gelang durch Dion Beljo nur der zwischenzeitliche Ausgleich (62.). Die Wiener sind mittlerweile fünf Pflichtspiele sieglos.

Um es noch in die Top 8 zu schaffen, ist für Rapid zum Abschluss der Ligaphase kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) zu Hause gegen FC Kopenhagen ein Ende dieser Serie nötig. Nur diese ersparen sich im Frühjahr die erste K.o.-Runde. Dass die Grün-Weißen im Europacup überwintern, war nach drei Siegen und einem Remis aus den ersten vier Spielen bereits festgestanden.

Rapid-Trainer Robert Klauß setzte auf dieselbe Startformation wie beim spektakulären 2:2 am Samstag in der Liga in Salzburg. Der damals gesperrte Guido Burgstaller, der in zehn Europacup-Spielen in dieser Saison bisher sechs Tore erzielt hat, saß vorerst auf der Ersatzbank. An seiner Stelle stürmte erneut Nikolaus Wurmbrand von Beginn an. Für den 18-Jährigen war es die Premiere in einer Europacup-Startelf. Isak Jansson kam zur Pause für Kapitän Matthias Seidl ins Spiel.

Rapid nur vor der Pause spielbestimmend

Rapid war vor fast 1.000 mitgereisten Anhängern vor der Pause die klar spielbestimmende Mannschaft. Omonia machte aber das Zentrum dicht und den Hütteldorfern so das Leben schwer. Ein erster Kopfball von Louis Schaub nach Flanke von Jonas Auer ging etwas zu zentral aufs Tor und war so für Omonia-Goalie Francis Uzoho erreichbar (11.). Ein Seidl-Schuss ging drüber (28.), Wurmbrand brachte den Ball nach Zuspiel des Kapitäns nicht aufs Tor (43.).

Auf der Gegenseite musste Niklas Hedl bei einem Schuss von Alpha Diounkou erstmals eingreifen (37.). Fünf Minuten später strich ein Aufsetzer des Außenverteidigers der Zyprer knapp am Tor vorbei. Kurz nach der Pause nutzte Kakoulli eine Unkonzentriertheit in der Rapid-Defensive. Omonias Solostürmer entwischte auf dem linken Flügel Bendeguz Bolla und versenkte den Ball hoch im langen Eck.

Rapid war erstmals in der laufenden Ligaphase in Rückstand, die Schockstarre währte rund zehn Minuten. Dann setzte sich Auer auf der linken Seite stark durch, fand im Strafraum Beljo - und der Kroate behielt im Getümmel die Ruhe und schob zum Ausgleich ein. Die Freude der Hütteldorfer war nur von kurzer Dauer, der kurz zuvor eingewechselte Semedo versetzte ihnen nach Zuspiel von Kakoulli mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck einen weiteren Tiefschlag.

Zypern bleibt schwieriger Boden

Klauß brachte Burgstaller für Wurmbrand, die Wende gelang aber nicht mehr. Uzoho bändigte einen Schuss von Jansson (85.), Hedl musste sich bei einem Kopfball von Alioum Saidou gehörig strecken (86.). Bei einem letzten Freistoß in der Nachspielzeit war der Rapid-Torhüter mit nach vorne aufgerückt. Weil Jansson den Ball aber einem Gegner in die Beine spielte, lief Saidou alleine aufs leere Tor und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Rapid wartet damit weiter auf den ersten Sieg in Zypern. Nach fünf Gastspielen bei Clubs auf der Mittelmeer-Insel stehen vier Niederlagen und ein Remis zu Buche. Omonia dagegen beendete eine Negativserie von zuletzt drei Zu-Null-Niederlagen in Serie in der Conference League. Der Tabellenvierte aus Zypern darf damit wieder vom Aufstieg träumen.

