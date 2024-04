Grünes Licht für Tempo 30: Was sich ab Juli ändern soll

Es passiert im Schnitt alle 20 Minuten: In einem Ortsgebiet in Österreich fordert ein Verkehrsunfall einen Verletzten. An die Zahlen, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) erhoben hat, erinnerte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestern im Nationalrat. Damit warb sie für eine Novelle, die mehr Sicherheit auf heimischen Straßen gewährleisten soll. Die Abgeordneten gaben am Abend grünes Licht, ein Inkrafttreten ist mit 1. Juli geplant.