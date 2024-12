Einbruch in Rummenigge-Villa in München

Die Täter hätten Bargeld und Schmuck aus dem Haus des Aufsichtsratsmitglieds des FC Bayern München erbeutet, berichtete die Zeitung am Donnerstag. Die Polizei wollte sich zu dem Bericht auf Anfrage nicht äußern. In ihrer Mitteilung war lediglich von einem Einbruch am Mittwoch in einem Haus im Münchner Vorort Grünwald die Rede.

"Nach dem jetzigen Erkenntnisstand drangen der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam über eine Balkontür in das Haus ein, durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und flüchteten danach unter Mitnahme der Tatbeute wieder in unbekannte Richtung", erklärte die Polizei. Es sei ein Schaden "in Höhe von mehreren tausend Euro" entstanden. Nach Informationen der "Bild" soll die Beute einen Gesamtwert von 250.000 Euro gehabt haben.

