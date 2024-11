Es ist noch keine fünf Jahre her, dass Audi vom SUV Q5 zum ersten Mal eine Coupéversion namens Sportback auf den Markt gebracht hat. Das SUV-Coupé mit flacher abfallendem Dach sollte Emotionen wecken und richtete sich an designaffine Kunden. Sie mussten dann auch tiefer in die Tasche greifen.