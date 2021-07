Feuerwehr befreite feststeckende Katze

Ihren Körperumfang dürfte eine Katze in St. Martin bei Traun (Bezirk Linz-Land) unterschätzt haben: Der Vierbeiner wollte am Samstagmorgen unter einem Zaun durchschlüpfen, blieb aber unglücklicherweise stecken. Zwei aufmerksame Nachtschwärmer bemerkten das in Not geratene Tier, das weder vor noch zurück konnte und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die FF Traun rückte zur Tierrettung an. Das Zaunelement wurde ausgehängt und die Katze aus ihrer misslichen Lage befreit. Da die Grundstücksbesitzer nicht zuhause waren, wurde die Samtpfote, die sich laut Feuerwehr "zutraulich und ganz ruhig" verhielt, nach Absprache mit der Tierrettung wieder in ihr gewohntes Revier entlassen.