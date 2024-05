Wiener (56) schoss mit Waffe von Balkon auf Personengruppe

Ein Passant beobachtete das Szenario und alarmierte die Polizei. Der 56-Jährige wurde ausfindig gemacht, vorläufig festgenommen und mehrere Waffen - darunter die Tatwaffe - sowie Munition sichergestellt, so die Polizei am Sonntag. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zwar hatte der Mann die Waffen legal besessen, doch nun wurde ein vorläufiges Verbot ausgesprochen, so die Polizei. Dazu nahmen die Beamten auch das waffenrechtliche Dokument mit. Bei der Vernehmung zeigte sich der Mann teilweise geständig und gab an, sich vom Lärm der Gruppe gestört gefühlt zu haben. Er sagte, er habe nur in die Luft geschossen, Zeugen erklärten jedoch, der Mann habe gezielt und abgedrückt. Nach APA-Informationen soll es sich bei der Gruppe um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 56-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Ähnlicher Vorfall in Simmering

Wenige Stunden später kam es zu einem ähnlichen Vorfall. In Simmering schoss gegen 19.30 Uhr ein Jugendlicher mit einer Softairwaffe von einem Balkon auf Gegenstände. Wieder alarmierte ein Anrainer die Polizei, die den Burschen in einer Wohnung eruierte. Der 17-jährige Italiener gab an, dass er nur vom Balkon geschossen habe, weil ein Freund vom Boden aus auf ihn geschossen hätte. Dieser Bekannte konnte laut Polizei bisher nicht ausfindig gemacht werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. In der Wohnung wurden mehrere Softairwaffen, zwei Schwerter und ein Pfefferspray sichergestellt.

