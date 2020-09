Waldviertler Hochzeits-Cluster zählt mittlerweile 58 Corona-Fälle

In der Rechnung berücksichtigt seien auch die erkrankten Gäste aus Oberösterreich, sagte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag. Der Cluster sei zwar "noch nicht abgeschlossen", ein höherer Zuwachs werde aber nicht mehr erwartet.

Von den 350 Hochzeitsgästen leben etwa 50 in Oberösterreich. Bis Sonntagnachmittag zählte der Krisenstab des Landes 13 Fälle im Zusammenhang mit der Hochzeit in Schrems.

Wie berichtet, ist auch nach einer Hochzeitsfeier im Palais Kaufmännischer Verein in Linz ein Corona-Fall aufgetreten. Der Gast soll zuvor auch bei der Hochzeit in Schrems dabei gewesen sein. Seither wurden zwei weitere positive Testungen unter der Linzer Hochzeitsgesellschaft bekannt. (Stand: Sonntag, 15 Uhr). Ein Update folgt am heutigen Nachmittag!

Aktuelle Corona-Zahlen: 556 neue Fälle wurden am Montag gemeldet, davon 53 aus Oberösterreich. >> Details + Grafiken

