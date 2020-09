Corona-Fall nach Hochzeitsfeier in Linz - Gast war auch auf Schremser Hochzeit

Der betroffene Gast war laut Krisenstab des Landes Oberösterreich auch in Schrems dabei.

Bei der Linzer Feier waren laut Behörden 120 Personen anwesend. Die Gästeliste des - ebenfalls türkischstämmigen - Brautpaares liege nur handgeschrieben und unvollständig vor, teils gebe es Überschneidungen mit der Schremser Hochzeitsgesellschaft. Das Kontaktpersonenmanagement der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Freistadt laufe. Aber man habe bisher nicht alle Gäste ermitteln können. Deshalb erging am Donnerstag ein öffentlicher Aufruf an alle, die bei der Feier zugegen waren, ihren Gesundheitszustand zu überwachen.

"Gäste mit Sitzplätzen am Tisch Nummer 25 sind aufgerufen, sich schnellstmöglich unter Telefon +43 732 7070-0 zu melden, um eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern", teilte die Stadt Linz am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit.

Nur 50 Gäste erlaubt

Laut Krisenstab waren gemäß der am Tag der Hochzeit geltenden Rechtslage nicht mehr als 50 Personen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne zugewiesene Sitzplätze erlaubt. Darunter seien allerdings fixe Plätze zu verstehen, die man - wie etwa im Theater - die ganze Veranstaltung über nicht verlasse, erläuterte der Krisenstab. Das sei auf einer Hochzeit nicht realistisch, selbst wenn es an den Tischen Namenskärtchen gebe.

"Die Hochzeitsfeier fand noch vor Inkrafttreten der verschärften Regelungen ab Montag statt, daher gab es für die Veranstaltung noch keine nachjustierten gesetzlichen Regelungen", so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Man habe die Veranstalter zuvor in einem Telefongespräch über verpflichtende zugewiesene Sitzplätze und die Mundschutzpflicht informiert.

Im Cluster rund um die türkische Hochzeit in Schrems (Bezirk Gmünd) hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am Donnerstag auf 27 erhöht. Möglicherweise bestehen auch Verbindungen zu einer Verlobungsfeier, die eine Woche später ebenfalls in Schrems über die Bühne ging. Mehr dazu lesen Sie hier.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.