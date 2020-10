Salzburg: Tennengau vor Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Bild: LIZABETH MENZIES (Centers for Disease Control and )

die Landespolitik Sonntagnachmittag zur Planung schärferer Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. In erster Linie gehe es um spezifische Maßnahmen für den Bezirk Hallein (Tennengau), man könne aber auch nicht ausschließen, dass für das ganze Bundesland schärfere Maßnahmen beschlossen werden, hieß es am Sonntagnachmittag vom Land Salzburg zur APA. In Salzburg hat es in den vergangenen zwei Tagen einen Rekord - seit Beginn der Pandemie - bei der Zunahme der Corona-Infektionszahlen gegeben. Besonders stark sind die Zahlen im Bezirk Hallein gestiegen.

Die Zahl der aktiv Infizierten im gesamten Bundesland betrug Sonntagmittag laut dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) 505 - davon befanden sich 145 Personen im Tennengau. Von Samstagmittag auf Sonntagmittag gab es 76 Neuinfektionen in Salzburg, 27 davon im Tennengau, berichtet die APA.