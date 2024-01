Gläubiger bedrohten 19-Jährigen in Wien mit dem Umbringen

Als die Polizei den beiden bei einem Treffen entgegentrat, kam es zu einer spektakulären Flucht, in deren Zuge sich ein Beamter in zivil nur durch einen Sprung zur Seite vor dem heranbrausenden BMW des Duos retten konnte. Wenige Stunden später stellten sie sich, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass.

Mit Polizisten zu Treffen gekommen

Der 19-Jährige war gegen 16.00 Uhr in eine Polizeiinspektion in der Brigittenau gekommen und hatte behauptet, dass er einem 23-jährigen Österreicher und einem 25-jährigen Iraner einen mittleren vierstelligen Geldbetrag schulde. Diese beiden würden ihn nun mit dem Umbringen bedrohen. Noch während der Schuldner mit den Polizisten sprach, rief einer der Gläubiger bei ihm an und sagte, dass ihm etwas passieren werde, wenn er das Geld nicht zurückgäbe. Es wurde ein Treffpunkt in Heiligenstadt vereinbart, an dem nicht nur der 19-Jährige erschien, sondern auch mehrere Polizisten in zivil.

Verdächtige flüchteten mit BMW

Am Treffpunkt bemerkten sie zwei Männer in einem BMW. Unklar ist bisher, ob die Verdächtigen realisierten, dass es sich um Exekutivbeamte in zivil handelte oder nicht. Jedenfalls gaben sie Gas und flüchteten. Dabei konnte sich ein Polizist gerade noch durch einen Sprung zur Seite vor dem Fluchtwagen in Sicherheit bringen. Das Duo beschädigte auch einen unbeteiligten Wagen schwer.

Den beiden gelang die Flucht. Der BMW wurde wenig später geparkt am Döblinger Gürtel gefunden. Der 23- und der 25-Jährige stellten sich aber wenige Stunden später bei der Polizei. Sie bestätigten, dass ihnen der 19-Jährige Geld schulde, setzten den Betrag aber deutlich niedriger - im unteren vierstelligen Bereich - an. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt, darüber hinaus wurde über sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

